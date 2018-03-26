كم يستثمر الأميركيون في السعودية؟

يفوق حجم الاستثمارات الأميركية في #السوق_السعودية 50 مليار دولار، من خلال 373 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، منها النشاط الخدمي والصناعي والعقاري، بحسب ما كشفت عنه أخيراً هيئة الاستثمار في #السعودية.

واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم بلغ 193 مليار ريال لـ95 مشروعاً، يليه النشاط الخدمي بـ245 مشروعاً بحجم تمويل ناهز الـ 13.5 مليار ريال.

وفي العام الماضي، دخلت 16 شركة أميركية جديدة للسوق السعودية، حيث ارتفع عدد #الاستثمارات_الأجنبية بـ 30% في 2017 مقارنة بـ2016، فيما زاد 50% في الربع الأول من العام الجاري.

ومن المنتظر منح تراخيص لعدد من الشركات الأخرى خلال الأيام المقبلة، في مجالات الصناعة والتجارة وغيرها، على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أميركا.