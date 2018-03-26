ما أبرز العوامل التي تحرك قطاع التجزئة محلياً وعالمياً؟

نطلقت منصة "جلوبال ريتايل أللاينس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خطوة تهدف إلى تقديم التوجيه والإرشاد حول التوجهات المحلية والعالمية لمجتمع التجزئة، باعتباره واحداً من أكبر القطاعات في المنطقة وأكثرها أهمية.

وقال ماسيمو فولب، الرئيس العالمي في "جلوبال ريتايل أللاينس": "تتجلّى أمامنا ثلاثة توجهات عالمية رئيسية هي؛ ارتفاع مضطرد في وتيرة المشتريات عبر الانترنت والتجارة الإلكترونية، وتجربة العملاء في المتاجر، وإضفاء طابع شخصي على تجربة العملاء، ويتوقع لهذه التوجهات إحداث تأثير كبير على تجار التجزئة والمتسوقين في المنطقة خلال الفترة القادمة".

ويعتبر "جلوبال ريتايل أللاينس" تحالفاً من الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع التجزئة في شتّى أنحاء العالم. ويحرص التحالف على تثقيف وإحاطة أعضائه بالتغيرات التي تطرأ في أسواق التجزئة، كالتوجهات التقنية والاجتماعية، والتقلبات في المنظومات المالية، وترفدهم بتوقعات اقتصادية، واتجاهات تسويقية لقطاع التجزئة، وجميعها تمتلك تأثيراً كبيراً في اتخاذ القرارات لدى تجار التجزئة والعملاء على حد سواء.

وأضاف فولب: "يشهد قطاع التجزئة في الشرق الأوسط تطورات جذرية مع دخول مزيد من العلامات التجارية العالمية الكبرى إلى أسواق المنطقة، إضافة إلى النمو الكبير الذي تحققه العلامات التجارية المحلية، بما يؤهلها بدورها للتوسع على مستوى العالم. ومع التطور الكبير الذي يشهده نموذج الامتيازات التجارية في المنطقة، فإننا نرى فرصاً واعدة مصحوبة بحاجة مجتمع التجزئة الملحة للبقاء متصلاً ومواكباً للرؤى السبّاقة التي تطرحها المبادرات المحلية والعالمية والتوجهات الطموحة في القطاع ككل".

وقد أشارت دراسة حديثة أجرتها شركة "أيه تي كيرني" وتمحورت حول دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن أسواق التجزئة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي من أكثر أسواق العالم جاذبية لتجار التجزئة، إذا حازتا على التصنيف الخامس والحادي عشر على التوالي في التجزئة العالمية. وبالنسبة لدول شمال أفريقيا، جاءت المغرب في المركز السابع، محققة صعوداً في تصنيفات قطاع التجزئة العالمي بفضل جهود حكومتها لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه أشار إيلي عتقي، الرئيس التنفيذي في "جلوبال ريتايل أللاينس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا قدوم ’جلوبال ريتايل أللاينس‘ إلى المنطقة في وقت نشهد فيه تغيرات كبرى في قطاع التجزئة، مدفوعة بالتقنيات الصاعدة، وتنامي دور البيانات الضخمة. ونهدف إلى توحيد جهود الأفراد المعنيين في القطاع عبر منظومة للتجزئة، سواء كانوا تجار تجزئة أو أصحاب علامات تجارية أو مؤسسات استشارية، وذلك في ظل تركيز رئيسي على نشر الوعي بأهمية هذا القطاع، وتعزيز إلمام الجميع بتفاصيله، ومكافأة الذين يتميزون بجهودهم التسويقية".

ومن خلال مكاتبه المنتشرة في مختلف القارات، يتمتع تحالف "جلوبال ريتايل أللاينس" بالقدرة على تقديم الإرشادات والمعلومات لأعضائه على المستويين المحلي والعالمي، ويرحب بالشركات من مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن شبكته. ويضمن التحالف لأعضائه وصولاً إلى مكتبة افتراضية عالمية من الأبحاث والرؤى تتيح لهم البقاء على اطلاع حول أحدث التطورات والمبادرات المخصصة لقطاع التجزئة والتسويق. وعلاوة على ذلك، فإن منصة "جلوبال ريتايل أللاينس" التعليمية الإلكترونية تقدم أدوات تدريبية وتعليمية ومحاضرات من خبراء عالميين في عدد من التخصصات مثل التجارة الافتراضية، وتصميم التجزئة، والتجزئة الرقمية. ويمكن لتحالف "جلوبال ريتايل أللاينس" مساعدة أعضائه عند طلبهم، سواء كان هدفهم إطلاق مشاريع جديدة، أو التوسع بأعمالهم، أو البحث عن شركاء جدد.

وتمثل شركة "ريتايل ماركتينغ نتورك" تحالف "جلوبال ريتايل أللاينس" في المنطقة، وهي شركة رائدة في التسويق بقطاع التجزئة وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتعمل على الارتقاء بمعايير التميز والجودة بالقطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.