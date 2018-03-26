منوتشين: ترمب لا يخشى نشوب حرب تجارية مع الصين

قال وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، إن الرئيس دونالد ترمب لا ينوي التراجع عن الرسوم التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، رغم تهديدات من الصين بالرد، مضيفا أن ترامب ليس قلقا من نشوب حرب تجارية.

وأبلغ الوزير قناة فوكس نيوز التلفزيونية اليوم قائلا "سنمضي قدما في رسومنا الجمركية. نعكف على ذلك.

"لذا، كما قال الرئيس ترمب، لا نخشى نشوب حرب تجارية، لكن ذلك ليس هدفنا".

ودفعت المخاوف من نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين أسعار الأسهم الأميركية للهبوط. وخسر المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 نحو 6% لكل منهما بنهاية الأسبوع الماضي.

وكان ترمب وقع الأسبوع الماضي أمرا رئاسيا يستهدف فرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، بسبب ما تصفه إدارته بأنه انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الأميركية، ولكن بعد فترة مشاورات تستمر 30 يوما بدءا من نشر قائمة بالسلع.

وأمهل ترمب وزارة الخزانة 60 يوما لإعداد قيود استثمارية تهدف إلى منع الصناديق والشركات التي تسيطر عليها الصين من الاستحواذ على شركات أميركية تعمل في التقنيات الحساسة.

وقال منوتشين إنه يعتقد أن الولايات المتحدة قد تتوصل لاتفاق مع الصين بخصوص بعض المسائل، لكنه أضاف أنه لن يتم تعليق الرسوم الجمركية "ما لم يكن لدينا اتفاق مقبول يصادق عليه الرئيس".

وحثت الصين الولايات المتحدة على "التراجع عن حافة الهاوية" فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، وهددت بالرد باستهداف صادرات زراعية أميركية.

بدورها تعهدت الصين بالمضي قدما في فتح السوق وإجراء إصلاحات مؤكدة أنها ستتعامل مع الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة وتحمي حقوق الملكية الفكرية.

جاء التعهد بالإصلاحات والمعاملة بالمثل من هان تشنغ نائب رئيس الوزراء في الوقت الذي تتنامى فيه احتمالات نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وأبلغ هان، في أول حديث له منذ تعيينه نائبا تنفيذيا لرئيس الوزراء، منتدى تنمية الصين في بكين أن الصين تحتاج "للانفتاح بشكل أكبر على العالم الخارجي" وأنها ستفعل ذلك من خلال مبادرتها الحزام والطريق.

وتابع أن الصين تعي تماما أن العولمة الاقتصادية "لا رجعة فيها" مضيفا أن الأحادية والحماية التجارية لا تخدم مصالح أحد.

وقال هي لي فينغ رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، خلال نفس المنتدى، إن الصين "ستزيد الإصلاحات الهيكلية على جانب العرض وتعمل بجد لإزالة المعروض غير الفعال".

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت اللجنة إن الصين، أكبر منتج للصلب والفحم في العالم، ستخفض طاقتها السنوية من الصلب نحو 30 مليون طن ومن الفحم حوالي 150 مليون طن هذا العام.

وقال هي إن الصين ستقدم أيضا "حماية متساوية لحقوق الملكية بجميع أنواعها" وتعزز حماية حقوق الملكية الفكرية مضيفا أن بلاده ستحقق تكاملا أفضل بين القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي.