العليان:نستهدف شراكات ثنائية بمجال الدفاع والأمن والنفط

قالت الرئيس التنفيذي في مجموعة العليان للتمويل في السعودية، لبنة العليان إن #المنتدى_السعودي_الأميركي يعكس قوة العلاقات الثنائية بين المملكة وأميركا مع وجود أكثر من 250 رئيسا تنفيذيا لكبريات الشركات، لافتة إلى حجم الأعمال الذي سيتشكل من هذه العلاقات والقطاع الخاص الذي سيشكل إضافة ينتج عنها منافع متبادلة للطرفين، في قطاعات الدفاع والأمن والنفط والغاز.

وأكدت العليان، في كلمة ألقتها في افتتاح فعاليات المنتدى السعودي الأميركي، أن " #رؤية_2030 هي خطة طموحة لتنويع مصادر الدخل للسعودية، والتي تتضمن إصلاحات مالية، وتقليل البطالة من 12% إلى 7% وزيادة مساهمة قطاع الخاص إلى 65% في الناتج المحلي من 40% وكما تعلمون السعودية هي عضو في دول مجموعة العشرين".

وأضافت: "نحن محظوظون لوجود وزراء #سعوديين من أجل مشاركتنا وتلخيص وتقديم التصورات حول الفرص المتاحة المشتركة".

وتابعت: "العلاقات الأميركية لها خصوصية منذ 1932 والتنسيق بين الجهات الحكومية والشركات والقطاعات الهندسية وفي قطاعات التنمية، و #أرامكو