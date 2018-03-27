القصبي: الاقتصاد السعودي يتجه نحو تحول تاريخي

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي في كلمة له خلال #منتدى_الرؤساء_التنفيذيين_السعودي_الأميركي، إن المملكة تتجه نحو تغير تاريخي من خلال تحريك قطاعات اقتصادية جديدة كالمعادن والسياحة، مما سيفتح باب الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وذكر أن #السعودية استوردت خلال السنوات العشر الأخيرة منتجات بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 تريليون دولار، لافتاً إلى أن الوقت قد حان لتعزيز المحتوى المحلي وتوفير جزء من احتياجات المملكة من خلال الإنتاج المحلي، وهو هدف أساسي في #رؤية_المملكة_2030.

وأشار إلى أن السعودية في إطار خطتها للتحول ارتأت البدء بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي وتحسين أدائه.

وأضاف وزير التجارة والاستثمار السعودي أن المملكة كانت تفتقر إلى أجهزة مهمة تم خلقها أخيراً في ظل الإصلاحات، مثل الهيئة العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى إزالة العوائق أمام هذه الشركات، والهيئة السعودية للملكية الفكرية وصندوق الصناديق، إلى جانب تهيئة الأرضية القانونية لحماية القطاعات الاقتصادية لتتماشى مع المعايير العالمية.

من ناحية أخرى، لفت القصبي إلى هدف أساسي يتمثل في القضاء على البيروقراطية وتسهيل إجراءات قطاع الأعمال والتأشيرات من خلال خلق بوابات إلكترونية تختصر المدة الزمنية لتلك الإجراءات.