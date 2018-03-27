مكتب الإحصاءات: تراجع الثقة في اقتصاد تركيا

قال #مكتب_الإحصاءات_التركي، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر الثقة الاقتصادية بـ #تركيا تراجع 2.6% إلى 100.2 نقطة في مارس، لينزل أكثر عن أعلى مستوى في خمسة أشهر المسجل في يناير.

ينبئ المؤشر بنظرة مستقبلية متفائلة إزاء الاقتصاد عندما يكون فوق المئة، وبنظرة متشائمة دون ذلك المستوى. وكان المؤشر قد سجل 104.9 في يناير.

من جهة أخرى، سجلت #الليرة_التركية أضعف مستوى لها أمام الدولار، منذ قرابة ثلاثة عقود خلال جلسة نهاية الأسبوع، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر.

وشهدت الليرة جلسة صعبة في الأسواق الآسيوية، حيث هوت خلال 15 دقيقة فقط، بنسبة 2.3%، مسجلة أضعف مستوى منذ 28 عاما.

وجاءت معظم التخارجات من #العملة_التركية من المستثمرين في اليابان الذين أصيبوا بالذعر وهلعوا لبيع الليرة، بهدف تفادي الاستثمار في الأصول عالية المخاطر.

وتكبدت الليرة التركية خسائر بنسبة 4.4%، منذ بداية الشهر الجاري وسط المخاوف حيال تضرر #الاقتصاد_التركيمع ارتفاع معدل التضخم إلى 12%.