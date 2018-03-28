هذا ما أدهش وزير التجارة الأميركي بخطة التحول السعودية

قال #وزير_التجارة_الأميركي ويلبر روس، إنه يثق في نجاح خطط التحول في #السعودية، مستشهدا بعدة أمور يرى فيها تميزا كبيرا للسعودية، منها مستوى التعليم في المملكة، لا سيما مع ابتعاث 16000 طالب وطالبة إلى الولايات المتحدة وحدها.

وأضاف روس: "الذي أدهشني أكثر بما أنني أؤمن بمقولة إنك لا تستطيع إدارة شيء دون أن تقيسه، لديهم في السعودية إحصائيات لقياس أصغر التفاصيل، حتى إنهم أرادوا قياس توقعاتهم بزيادة عمر الفرد من 74 إلى 80 عاما، كذلك تستطيع رؤية ذلك من عدد المقالات العلمية التي ظهرت لباحثين سعوديين في المجلات العالمية.. هذا هو مستوى الدقة الهائل الذي يحاولون إدارة مرحلة التحول لبلدهم عن طريقه".

ولفت وزير التجارة الأميركي إلى أن لدى #السعودية فرصا كبيرة للنجاح في مسعاها، وقال "مع هذا الحضور المميز في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين أعتقد أن فرص النجاح باتت أكبر".