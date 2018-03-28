هل تعلم كم مرة تتحقق من "هاتفك الذكي" يومياً؟

ما هي أقصى مدة تستطيع التخلي فيها عن هاتفك الذكي خلال ساعات استيقاظك؟ بمعنى آخر، ما هي الفترة التي تستغرقها على هاتفك الذكي؟

الإجابة هي ثلث ساعات استيقاظك يوميا، وضعف الوقت الذي تدركه.

إذ إن الشخص العادي يتحقق من هاتفه الذكي 85 مرة، ويستغرق 5 ساعات على الإنترنت والتطبيقات.

"إدمان #الهواتف_الذكية ".. هو مصطلح جديد نسمعه بكثرة خلال الأشهر القليلة الماضية، والآن بدأ الناشطون والرواد بمطالبة شركات التكنولوجيا بالتصرف فورا.

ودعا مسؤول سابق في شركة " #آبل" باعتراف شركات التكنولوجيا بمفهوم "إدمان الهواتف الذكية" وتطبيق ضوابط رقمية، قائلا: "إن استخدام التكنولوجيا بطريقة صحية تساوي الأكل بطريقة صحية، بحيث يجب على الشركات التحذير من الإفراط باستخدامها، واقتراح الفترة الصحية للاستخدام اليومي".

وشدد على ضرورة تدخل الحكومات التدخل لضمان ذلك.

وطالب مستثمران في "آبل"، يساهمان بملياري دولار في القيمة السوقية الشركة، اتخاذ إجراءات أكبر لتفادي إدمان الأطفال بشكل خاص على أجهزتهم.

وتضع " Apple " رقابة الأهل على هواتفها الذكية منذ عام 2008، ولديها أدوات تقيد استخدام بعض التطبيقات، ويوجد تطبيقات مستقلة أخرى تساعد على تتبع الاستخدام الرقمي للأطفال.

ولكن يريد المستثمرون إجراءات أوسع نطاقا، ومن المتوقع أن تضيف الشركة الأميركية خصائص أكثر، وفقا لتقرير أصدرته وكالة بلومبيرغ.

من دون أدنى شك، تفاقم منصات التواصل الاجتماعي من الإدمان لاسيما وأنها عودت مستخدميها على الحصول على "مكافآت" عند استخدامها، مثل الإعجاب أو "لايكس" من الأصدقاء.

إذا، كيف تنوي شركات التكنولوجيا كبح استخدام "المدمين" للهواتف الذكية دون تأثر أعمالها؟