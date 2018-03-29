خبير دولي: السعودية ستقود العالم بالطاقة الشمسية

قال الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة محمد الطعني، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مشروع الطاقة الشمسية الذي أعلنت عنه السعودية من المشاريع العملاقة مع اتجاه العالم كله نحو العالم الذكي والطاقة المتجددة والمدن الذكية.

وأضاف الطعني أن العالم يتحدث عن وجود نحو 500 مليون سيارة كهربائية في عام 2025، وبالتالي فإن التحرك لمواكبة التطور العالمي أمر يحسب لصالح المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن #السعودية ستكون في قيادة العالم في مصادر الطاقة المتجددة كما هي في الصدارة النفطية.

وقال الطعني "حجم الاستثمارات المتوقعة في #الوطن_العربي حتى 2030، كان بحدود 500 مليار دولار، إلا أنه من المتوقع أن يقفز هذا الرقم بعد الإعلان عن المشروع إلى التريليون دولار، وسيوفر أكثر من 300 ألف فرصة عمل في السعودية".

ولفت إلى أن مدخلات الإنتاج والمزايا التنافسية في السعودية ستجعلها ماكينة تنتج #الطاقة_النظيفة لكل العالم، والتي تعتبر أقل بكثير من في التكلفة من إنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية.

وأوضح أن السعودية لم تتأخر في مواكبة التطور العالمي للاستفادة من الطاقة الشمسية، حيث كانت التكلفة مرتفعة جدا، وبعد هبوط التكلفة الكبير رأت أن هذا الوقت مناسب.