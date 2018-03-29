طلبات إعانة البطالة بأميركا عند أدنى مستوى في 45 عاماً

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على #إعانة_البطالة الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في أكثر من 45 عاماً، مما ينبئ بأن الاقتصاد الأميركي مازال قوياً رغم مؤشرات على حدوث تباطؤ في الربع الأول من العام.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت 12 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 215 ألفا للأسبوع المنتهي في 24 مارس، وهو أقل مستوى منذ يناير 1973.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر انخفاضاً قدره ألفا طلب عن المعلن من قبل.

توقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 230 ألفا في الأسبوع الماضي.

والطلبات الآن دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الثامن والخمسين بعد المئة على التوالي. وهذه أطول مدة متصلة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر بكثير.

وتعتبر #سوق_العمل قريبة من وضع التوظيف الكامل، فمعدل #البطالة في أدنى مستوى في 17 عاماً، حيث سجل 4.1% وهو ما لا يبتعد كثيراً عن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدل يبلغ 3.8% في نهاية العام الحالي.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياساً أدق لسوق العمل، 500 طلب إلى 224 ألفا و500 طلب في الأسبوع الماضي.