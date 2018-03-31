ولي العهد السعودي يبحث ورئيس "أمازون" فرصاً استثمارية

التقى #ولي_العهد_السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان مؤسس ورئيس أمازون، وذلك خلال جولته في "سياتل" الأميركية.

جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" على تويتر.

وبحث الأمير محمد بن سلمان ورئيس "أمازون"، مجالات التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة وفق #رؤية_2030.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر مدينة نيويورك، متوجها إلى مدينة سياتل في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية.

من جهة أخرى، التقى الأمير #محمد_بن_سلمان في #سياتل ، صباح السبت، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية #بيل_غيتس.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون في عدد من البرامج والمشروعات التنموية المشتركة.

كما حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والوفد الرسمي المرافق لولي العهد.