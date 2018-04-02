تعرف على قائمة التعريفات الجمركية الأميركية على الصين

من المقرر أن تكشف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هذا الأسبوع النقاب عن قائمة بالواردات الصينية التي ستفرض عليها الولايات المتحدة تعريفات جمركية لمعاقبة بكين على سياسات نقل التكنولوجيا في خطوة من المتوقع أن تزيد من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مسؤولون بالإدارة إن من المتوقع أن تستهدف القائمة التي تشمل واردات سنوية تتراوح قيمتها بين 50 مليار دولار و60 مليار دولار منتجات التكنولوجيا المتطورة، وإنه ربما يكون هناك أكثر من شهرين على بدء سريان هذه التعريفات.

ويتعين أن يكشف مكتب الممثل التجاري الأميركي النقاب عن قائمة المنتجات بحلول الجمعة، بموجب إعلان التعريفات الجمركية على الصين الذي وقعه ترامب في 22 مارس آذار.

وتهدف هذه التعريفات إلى فرض تغييرات في سياسات الحكومة الصينية التي يقول الممثل التجاري الأميركي إنها تؤدي إلى نقل "غير اقتصادي" للملكية الفكرية الأميركية للشركات الصينية.

ويقول تحقيق مكتب الممثل التجاري بموجب (البند 301) الذي يجيز فرض هذه التعريفات إن الصين سعت بشكل ممنهج إلى التعدي على الملكية الفكرية الأميركية من خلال شروط إقامة المشروعات المشتركة وقواعد غير عادلة للترخيص التكنولوجي وشراء شركات تكنولوجيا أميركية بتمويل من الدولة.

ونفت الصين أن قوانينها تشترط نقل التكنولوجيا وهددت بالرد على أي تعريفات جمركية تفرضها الولايات المتحدة من خلال فرض عقوبات تجارية من جانبها مع احتمال استهدافها منتجات أمريكية مثل فول الصويا أو الطائرات أو المعدات الثقيلة.

وفرضت الصين يوم الأحد تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25% على 128 منتجا أميركيا ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمنيوم والصلب الشهر الماضي.