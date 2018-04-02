محمد بن سلمان يتفقد ميناء "موهافي" للفضاء في كاليفورنيا

تفقد ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان ميناء MOJAVE للطيران والفضاء في صحراء #كاليفورنيا.

وكان في استقباله عند وصوله إلى الموقع رجل الأعمال البريطاني ومؤسس وصاحب مجموعة #فيرجين ريتشارد برانسون الذي اصطحبه في جولة في الميناء مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات التابعة للمجموعة.

واطلع #ولي_العهد_السعودي خلال الزيارة على التقدم المحرز في #قالاكتيك، وخطتها لإطلاق أول مركبة فضاء تمكنها من مراقبة الكرة الأرضية، وشاهد أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة في هذا الشأن، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وعرض برانسون نظام #الهايبر_لوب للنقل عالي السرعة الذي يصل المدن ببعضها ويختصر المسافات.

وكشفت #فيرجن_قالاكتيك لأول مرة عن حجرات وقود الطائرات الجديدة والفريدة، إلى جانب عرض عن المركبات الفضائية التي ستدخل حيّز الخدمة التجارية.

كما تم خلال الزيارة استعراض مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وسُبل تطويرها خاصة في الخدمات الفضائية، بالإضافة إلى بحث فرص تعميق التعاون مع #السعودية في التقنيات الحديثة، من خلال البحث والتصنيع والتدريب للشباب السعودي، وتحويل المملكة من مستهلك إلى منتج للتكنولوجيا.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد غادر مدينة سياتل في وقت سابق، متوجهاً إلى مدينة لوس أنجلوس في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية.

ومن المنتظر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان في لوس أنجلوس عدداً كبيراً من منتجي صناعة السينما في هوليوود، كما سيلتقي عدداً من الشخصيات العاملة في مجال الفضاء من بينهم العلماء العرب في وكالة #ناسا، إلى جانب لقاء مع عمدة مدينة لوس أنجلوس.