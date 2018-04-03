مع بدء استيرادها.. هل مصر مستعدة للسيارات الكهربائية؟

تخطو سوق #مصر خطوات متسارعة لتيسير دخول #السيارات_الكهربائية للبلاد، فمن ناحية، تم استيراد سيارات كهربائية جديدة تتسلمها الشركة المستوردة منتصف هذا الشهر، ليبدأ طرحها في الأسواق، ومن ناحية أخرى سمحت وزارة التجارة والصناعة باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة عدا الموتوسيكلات، بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

وكان قد تم في فبراير الماضي افتتاح أول نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مصر وشمال أفريقيا، وذلك داخل محطة وقود وطنية في إطار التعاون بين شركة "ريفولتا مصر" والشركة الوطنية للمواد البترولية لتقديم خدمات الشحن للسيارات الكهربائية، وستشمل المرحلة الأولى من المشروع تدشين 65 محطة شحن في سبع محافظات داخل محطات وطنية ومراكز تجارية وطرق وغيرها.

وأعلنت شركة "ريفولتا مصر" الإفراج الجمركي لدفعة من السيارات الكهربائية المستوردة التي تدخل السوق للمرة الأولى، وتتبع العلامة التجارية الأمريكية "تيسلا". وتستهدف الشركة بيع ألف سيارة كهربية بنهاية العام الحالي.

وكشفت "ريفولتا" عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن السيارات التي ستوفرها للمستهلكين، وهي "تيسلا" موديل إس 75D، وموديل إس 100D وموديل إس P100D وموديل إكس P100D وموديل إكس 75D، و"هيونداي" أيونيك BASE وأيونيك Premium، و"نيسان" e-NV200 وe-NV200 Combi وe-NV200 interior.

وهناك عوامل تقف عائقا دون انتشار هذه السيارات في مصر، أهمها ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة، وعدم توفر نقاط شحن كافية لهذه النوعية من السيارات إلى جانب عدم توفر مراكز لصيانتها، لكن يدعمها ارتفاع أسعار الوقود للسيارات التقليدية مقارنة بتكلفة شحن السيارات الكهربائية.

ويرى علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن السيارات الكهربائية باهظة الثمن حيث يصل سعر أرخص سيارة صينية جديدة إلى نحو 500 ألف جنيه، فيما تتخطى اليابانية 750 ألف جنيه.

ويشير السبع إلى أن العالم كله به مليونا سيارة كهربائية من إجمالي مليار سيارة، وبالتالي رغم مزاياها إلا أن معدلات انتشارها بطيئة لأنها ما زالت أغلى من السيارات التقليدية بسبب تكلفة البطاريات، بالرغم من أن التطور التكنولوجي في هذه السيارات يرفع طاقة البطارية الكهربائية من 400 كيلومتر إلى 600 خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأوضح أن إمكانية استيراد المستعمل من السيارات الكهربائية ضعيفة، نظراً لعدم توفرها، حيث أن الموجود منها لا يزال ضعيفا جداً مقارنة بالسيارات التقليدية.