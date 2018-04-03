"وادي" يطلق أكثر من مليون منتج رخيص في "سوق التنين"

أعلن #وادي Wadi، السوق الإلكترونية في #السعودية و #الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق متجره الإلكتروني العالمي الجديد #سوق_التنين في المملكة، كاشفاً عن خطط للتوسع في الإمارات في وقت لاحق من هذا العام.

ويضم المتجر العالمي الجديد ما يزيد عن مليون منتج بأسعار يبدأ من 9 ريالات، وتتنوع بين الإكسسوارات والإلكترونيات ومنتجات التجميل والموضة والألعاب والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ ومنتجات رعاية الأطفال.

وقال براتيك جوبتا، أحد مؤسسي وادي: "لقد أطلقنا “سوق التنين” لتوفير مجموعة أكبر من المنتجات لعملائنا، وتزويدهم بالمنتجات التي لا يمكن العثور عليها بسهولة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لأن التسوق الإلكتروني يعد تجربة جديدة في المنطقة، وذلك مقارنة بالأسواق الراسخة مثل الصين والهند وأوروبا. ومع أسعارنا التي لا تقبل المنافسة فإننا نسعى لأن نوفر لعملائنا ملاذا من المنتجات باهظة الثمن".

كما أعلن موقع "وادي" عن خطط لافتتاح مكتب آخر له في الصين. ومن المقرر أن يوسع الموقع حضوره في السوق العالمية من خلال إنشاء عمليات على أرض الواقع في عدة دول.

وبات الآن بإمكان الباعة في مناطق أخرى من العالم البيع للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي بدون متاعب الخدمات اللوجستية.

وأضاف براتيك جوبتا: "تظهر الإحصاءات أن 30% من عمليات التسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تتم عبر مواقع تجارة إلكترونية عالمية مثل علي بابا، وأمازون، وإي باي وغيرها، ولكن هذه المواقع تستغرق من 15 إلى 45 يوماً لتوصيل الطلبات، مع تقاضي رسوم شحن باهظة، وعدم وجود خيار الدفع عند الاستلام. وهي لا تقدم محتوى باللغة العربية على مواقعها الإلكترونية وليست لها سياسات واضحة وسليمة. ولذلك فإن موقع وادي يقدم حلاً فريداً لهذه المشكلة، مع متجرنا العالمي الذي يوفر اعتباراً من اليوم أكثر من مليون منتج من دول عالمية مع توصيل الطلبات خلال 15 يوما، وخيار الدفع عند الاستلام، ووجود كتالوغ باللغة العربية ورسوم شحن منخفضة".

ويسجل "وادي" قاعدة بائعين بزيادة في النمو السنوي تصل إلى 200%.