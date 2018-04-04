قمة سعودية أميركية تعرض فرص الاستثمار في قطاع الترفيه

من المتوقع أن تنطلق اليوم الأربعاء، #القمة_السعودية_الأميركية_للترفيه، تحت عنوان "مستقبل الترفيه في المملكة"، لتأتي هذه القمة تماشياً مع #رؤية_المملكة_2030، الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في #قطاع_الترفيه.

وتهدف هذه القمة إلى عرض ما توصل إليه قطاع الترفيه في السعودية، وعرض الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، ومن المرتقب توقيع عدد من الاتفاقيات تعزز التعاون السعودي الأميركي في هذا القطاع.

وفي إطار زيارته إلى الولايات المتحدة، التقى ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان، الرئيس التنفيذي لشركة "والت ديزني" روبرت بوب ألن إيجر في مدينة لوس أنجلوس، حيث تباحثا في فرص التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام، كما تم استعراض الفرص الكبيرة التي توفرها المملكة من ناحية البنى التحتية والطلب الكبير على الخدمات والمنتجات التي تطرحها #والت_ديزني.

كما التقى ولي العهد السعودي في مقر إقامته في لوس أنجلوس اليوم، مجموعة من رؤساء #شركات_صناعة_الإعلام والترفيه الأميركية.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والشراكة في #قطاعي_الإعلام_والترفيه، واستعراض آخر التقنيات الحديثة في هذا الشأن.

وحضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وأعضاء من الوفد الرسمي لولي العهد السعودي، وعدد من المسؤولين.