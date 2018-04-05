الحرب التجارية بين أميركا والصين تدخل مرحلة خطرة

الحرب التجارية التي بدأت مناوراتها بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لرسوم جمركية على الصين، اشتدت مع قرار الصين بالمعاملة بالمثل.. فهل ستغير حبوب الصويا مسار الحرب التجارية التي اشتعل فتيلها، بعد رد الفعل الصيني برمي الكرة مجدداً في الملعب الأميركي؟

أعلنت الصين أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على 106 منتجات أميركية منها #حبوب_الصويا التي تشكل ثاني أكبر منتج زراعي في #الولايات_المتحدة، وأكبر منتج زراعي تصدره الأخيرة إلى الصين بقيمة 12 مليار دولار العام الماضي.

لا توجد خيارات كثيرة للصين لاستيراد حاجة البلاد من حبوب الصويا، فالواردات الصينية من الولايات المتحدة تسد 37% من حاجة البلاد. وفي العام الماضي استوردت الصين 33 مليون طن من حبوب الصويا الأميركية. في حين تعتمد على البرازيل بـ47% وعلى الأرجنتين بـ5% وعلى باقي دول العالم بـ11%.

ولا يمكن للأرجنتين أن تسعف الصين كثيراً، إذ أنها واجهت جفافاً قلص صادراتها إلى أدنى مستوى في عشر سنوات!

لكن الصين لديها خطة طوارئ لمواجهة العجز الذي سينتج مع تراجع الصادرات الأميركية إليها، وذلك عبر اللجوء إلى احتياطياتها الاستراتيجية، إلا أن تلك الفترة ستشهد موجة تضخم كبيرة مشابهة لموجة التضخم التي حدثت في العام 2011.

من الجانب الأميركي، قال رئيس جمعية الصويا الأميركية إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على صادرات الولايات المتحدة، سيكون تأثيرها كارثياً على مزارعي الصويا الأميركيين، فمن المتوقع أن تتراجع أرباحهم إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2006، وهو الأمر الذي دفع بالمجموعات الزراعية إلى مناشدة إدارة ترمب للتراجع عن الصراع التجاري مع #الصين.

فهل يتراجع ترمب؟ علما أن ثماني ولايات من أصل عشر ولايات تنتج الصويا أعطت صوتها له في الانتخابات الرئاسية قبل نحو عام ونصف.

وبحسب رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين، ثاني أكبر مجموعة زراعية في الولايات المتحدة، هذا الصراع التجاري مع الصين "غير مبرر على الإطلاق"، لدرجة أنه قد يحول أشد المؤيدين لترمب إلى مواجهين له.