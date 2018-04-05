فرص تدريبية لـ20 ألف سعودي على تقنيات الذكاء الاصطناعي

كشف المهندس عبدالله السواحة؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عن نية الوزارة تدريب ودعم 20 ألفا من الشباب والفتيات في المملكة على الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وتحليل البيانات، وتوظيفهم في الوظائف الجديدة في القطاع الرقمي، مبينا أن الوزارة تعمل أيضا على تعزيز التنافسية ودعم ريادة الأعمال.

وأضاف السواحة خلال منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي نظمته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مقر الهيئة، أمس، أن سرعة الإنترنت وصلت إلى 16 ميجا مقارنة بست ميجا فقط خلال عام سابق، مؤكدا أن التحسن مستمر والوزارة تعد نفسها مراقبة على تنافسية وجودة الاتصال، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأشار إلى ثلاث ركائز استراتيجية للتحول الرقمي، وهي البنية التحتية والبيئة الرقمية إضافة إلى الثقافة الرقمية، مبينا أنه في نطاق البنية التحتية وصلت نسبة تغطية المناطق المأهولة بالسكان بتقنية الجيل الثالث إلى 97% في الوقت الذي وصلت فيه تغطية الجيل الرابع 85%.

ونوه بأن معدل نشر الألياف الضوئية وصل إلى 30% من خط أساس 23%، وتم تغطية 300 ألف منزل للوصول إلى مليوني منزل في 2020، لافتا إلى أن الوزارة تطمح إلى توفير أفضل الأسعار من خلال دعم التنافسية حيث يوجد في المملكة خمسة مشغلين منهم اثنان افتراضيان.

وأوضح، أن الوزارة أطلقت الاختبارات التجريبية للجيل الخامس والأنظمة واللوائح بخصوص إنترنت الأشياء والحوسبة الحسابية لإرساء قواعدهم في المملكة، داعيا المواطنين إلى اغتنام فرص التحول الرقمي بجميع مجالاته للوصول وتعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر والوصول للحقوق في الوزارات المختلفة رقميا.

من جهته، أكد الدكتور عبد العزيز الرويس؛ محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عزم الهيئة عقد ملتقى مؤشرات بصفة سنوية لإعلان أرقام المملكة في التحول الرقمي والعمل على تطويرها وتحسينها لتضاهي دول العالم.

وأشار إلى توقيع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية مع الهيئة العامة للإحصاء، لتعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود لتوفير بيانات ومؤشرات متعلقة بمجال الاتصالات والإيفاء بالمتطلبات المحلية والدولية والإقليمية.

وأفاد بأن الاتفاقية تستهدف تلافي تكرار الجهود وتعدد المصادر والاستغلال الأمثل للبيانات والمعلومات وتبادل البيانات المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامة بما يخدم أهداف كل جهة والعمل على تعزيز التعاون في مجالي البيانات الضخمة والمفتوحة وبناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون تجاه نشر الإحصاءات.

إلى ذلك، أظهرت جلسة مستقبل قطاع الاتصالات، أن معدل الإنفاق على قطاع الاتصالات وصل إلى 136 مليار ريال في 2017، بنسبة نمو 4.6%، حيث يشكل نحو 60% من إجمالي الإنفاق.

وبينت الجلسة، أن المملكة تحتل المرتبة الأولى إقليميا في خدمات نقل الأرقام والثامنة عالميا في استخدام الاتصالات من جانب الحكومة و الـ12 عالميا في انتشار الهاتف الجوال والـ15 عالميا في انتشار خدمات النطاق العريض في الهاتف المتنقل.