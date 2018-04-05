الترفيه..اقتصاد بديل يمنع خروج المليارات من السعودية

أدارت المليونيرة والإعلامية الشهيرة أريانا هافينتون، جلسات حوار ضمت شخصيات سعودية ركزت على فرص استثمار استثنائية في #قطاع_الترفيه وجودة الحياة، وفتح #السعودية أمام الأسواق الأميركية، في بلد بدأ يجذب أكبر منتجي قطاع السينما، حيث تشهد المملكة فتح أول دار عرض فيها في الثامن عشر من إبريل الحالي.

وافتتح أحمد الخطيب رئيس هيئة الترفيه في #السعودية، المؤتمر بإحصاءات عن المملكة، مشدداً على أن فرص الاستثمار مواتية للمستثمر الأجنبي، لأن 70% من السكان هم دون الـ30 من العمر.

وتشهد المملكة إقبالا كبيراً على الحفلات الثقافية والموسيقية والرياضية، التي قفزت من 500 فعالية في العام 2016، إلى 2200 في العام 2017.

وسيخلق توفير خدمات مثل المنتزهات المائية و #دور_السينما والفعاليات الرياضية، عشرات آلاف الوظائف، وسيصنع اقتصاداً بديلاً حيث يصرف السعوديون مليارات الدولارات في الخارج من أجل الترفيه.