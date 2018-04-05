وزارة الاتصالات: نهدف لاقتصاد مزدهر ورقمي بالسعودية

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة أن دور الوزارة هو تمكين المواطن السعودي من اغتنام فرص التحول الرقمي والوصول إلى اقتصاد مزدهر ورقمي.

وأضاف السواحة في مقابلة مع العربية على هامش مؤشر الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية أن الوزراة نجحت بتخفيض معدل الأيام لمعالجة الشكاوى إلى 5 أيام في الربع الأول 2018.

وأشار إلى أن الوزارة تنتهج ثلاث ركائز استراتيجية للتحول الرقمي، وهي البنية التحتية والبيئة الرقمية إضافة إلى الثقافة الرقمية، مبينا أنه في نطاق البنية التحتية وصلت نسبة تغطية المناطق المأهولة بالسكان بتقنية الجيل الثالث إلى 97% في الوقت الذي وصلت فيه تغطية الجيل الرابع 85%.

ونوه بأن معدل نشر الألياف الضوئية وصل إلى 30% من خط أساس 23%، وتم تغطية 300 ألف منزل للوصول إلى مليوني منزل في 2020، لافتا إلى أن الوزارة تطمح إلى توفير أفضل الأسعار من خلال دعم التنافسية حيث يوجد في المملكة خمسة مشغلين منهم اثنان افتراضيان.

وأوضح، أن الوزارة أطلقت الاختبارات التجريبية للجيل الخامس والأنظمة واللوائح بخصوص إنترنت الأشياء والحوسبة الحسابية لإرساء قواعدهم في المملكة، داعيا المواطنين إلى اغتنام فرص التحول الرقمي بجميع مجالاته للوصول وتعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر والوصول للحقوق في الوزارات المختلفة رقميا.