السعودية تبرم 5 اتفاقيات مع كبرى شركات الترفيه بالعالم

وقعت #الهيئة_العامة_للترفيه_بالسعودية عدداً من الاتفاقيات مع كبرى شركات الترفيه في العالم، وذلك خلال القمة التي عقدتها الهيئة في لوس أنجلوس يوم أمس تحت عنوان "مستقبل الترفيه في المملكة"، ضمن برنامج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وجاءت الاتفاقية الأولى مع شركة #سيرك_دو_سولي التي تشتهر بتقديم أكبر عروض السيرك العالمية، حيث ستقدم الشركة عرضاً غير مسبوقٍ للمرة الأولى في المملكة وذلك خلال #فعاليات_اليوم_الوطني التي تنظمها الهيئة، وسيضم العرض أكثر من 150 فناناً يقدمون من خلاله واحدة من أكبر العروض الحصرية على مستوى العالم، في حين جاءت الاتفاقية الثانية لتمثّل شراكة طويلة المدى مع شركة (فيلد إنترتينمنت) التي ستقوم بإنتاج فعاليات عالمية داخل المملكة، بما في ذلك عروض "ديزني على الجليد، ديزني لايف، ومونستر جام"، كما ستقدم الشراكة للسعوديين الموهوبين فرصة الحصول على التدريب المهني اللازم لتأهيلهم ليصبحوا روّاداً في هذه المجالات.

كما تم توقيع الاتفاقية الثالثة مع #ناشيونال_جيوغرافيك التي ستقوم من خلالها بالتعاون الهيئة العامة للترفيه و (KBW Ventures) ببناء مدن مختلفة بتقنية VR في مناطق المملكة، لإنشاء Ocean Odyssey للمغامرات الترفيهية، حيث سيبدأ العمل في أول موقع بالرياض بداية العام القادم 2019م.

وجاءت الاتفاقية الرابعة مع شركة (IMG) الرائدة في مجال الفعاليات والرياضة والإعلام والأزياء، التي تعمل في أكثر من 30 دولة حول العالم، حيث تنص الاتفاقية على إنشاء عدد من الفعاليات المخصصة للمملكة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المواقع الخاصة بالفعاليات، التي ستفتح من خلالها فرصاً وظيفية جديدة لشباب وفتيات الوطن.

ووقعت شركة لكشري من قطاع الترفيه أيضا عقداً طويل المدى لتفعيل عروض "ذا مارفال اكسبيرينس" التي ستبدأ الصيف القادم في كل من جدة والرياض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب، أن هذه الاتفاقيات تأتي متوافقة مع أهمية قطاع الترفيه في المملكة ووجود عدد من الفرص الاستثمارية فيه، ولاسيما في ظل وجود السياسات الميسّرة للدخول في السوق السعودي، إلى جانب الثقة التي يوليها المستثمرون في رؤية المملكة 2030.

وتطرقت القمة التي عقدت في لوس أنجلوس إلى العديد من المحاور جاء في مقدمتها أحد الركائز الرئيسة التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030، تحت عنوان (مجتمع أكثر حيوية)، كما تناولت استعراض عددٍ من المبادرات الاستثمارية الجديدة في قطاع الترفيه، من خلال عروض تقديمية اشتملت على عدد من مناطق الجذب والثقافة والطبيعة، بالإضافة إلى الرياضة وبعض المعالم السياحية في المملكة.