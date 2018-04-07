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روسيا تتوعد برد قوي على العقوبات التجارية الأميركية

المصدر: موسكو - فرانس برس
وزارة الخارجية الروسية
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توعدت روسيا بـ"رد قاس" على العقوبات الأميركية الجديدة ضد عدد من رجال الأعمال والشركات والمسؤولين الروس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "لن نترك الهجوم الحالي أو أيّ هجوم جديد مناهض لروسيا دونَ ردّ قاس".

وأضافت أنه نظرًا إلى "عدم توصلها لأيّ نتيجة مع 50 مجموعة من العقوبات السابقة، تُواصل واشنطن التخويف من خلال رفضها (منح) تأشيرات أميركية، وتُهدد التجارة الروسية بتجميد الأصول".

ووفقًا لموسكو، فإنّ العقوبات الأميركية تضع الولايات المتحدة في فئة "أعداء اقتصاد السوق والمنافسة الحرة" ذلك أنّ واشنطن "تستخدم أساليب إدارية للقضاء على المنافسين في الأسواق الخارجية" بحسب وزارة الخارجية الروسية.

وشددت الوزارة على أن الضغوط "لن تجعل روسيا تنحرف عن الطريق الذي اختارته. بل ستثبت فقط عجز الولايات المتحدة عن تحقيق غاياتها، وتُعزز المجتمع الروسي".

كلمات دالّة

#روسيا, #عقوبات, #اميركا, #اقتصاد, #تجارة

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