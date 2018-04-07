ماذا قال محمد بن سلمان عن مشروع الطاقة الشمسية؟

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إن مبادرات الطاقة الشمسية، لا يعتقد أن تضر بالدور الذي يلعبه النفط.

وأضاف #ولي_العهد_السعودي في حوار مع #مجلة_التايم_الأميركية، "إن إنتاج الطاقة الشمسية، لا يؤذي النفط لأنه لا يُنتَج للطائرات أو السُفُن، ولن يتعارض مع الطلب المتنامي للبتروكيماويات"، موضحا أن السعودية لديها جميع عناصر النجاح، مثل الطلب المحلي العالي وسلسلة التوريد لتصنيع الألواح الشمسية وجميع أنواع المواد اللازمة لذلك والكثير من السيليكا، في الجانب الشمالي من المملكة، والتي تصل نقاوتها لدرجة 99.7% ولا تكلف شيئاً لتصنيعها وبنائها.

وأضاف قائلا "إن هذه الموارد المختلفة، وسلسلة التوريد، والطلب، والشمس جميعها موجودة في السعودية ولا توجد في أي مكان آخر حول العالم. لذا إذا قلنا "سنلغي المشروع، ولن نصل إلى 200 غيغا واط"، فلن يقوم أحد آخر به. إننا نبذل جهدًا كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل جمع أفضل الشركاء لهذا المشروع من مختلف أنحاء العالم، من أميركا والصين واليابان، ونحن الآن في المرحلة الأخيرة لتشكيل أرامكو السعودية الجديدة. وربما، بما أن أكبر شريك لنا هي اليابان، يمكننا أن نطلق عليها Jaramco "يرامكو" أو شيئا من هذا القبيل".

40 مليار دولار سنويا

وقال إن المشروع سيساعد السعودية على توفير 40 مليار دولار سنوياً، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بـ 20 مليار دولار، وسيخلق 100 ألف وظيفة، وسيساعدنا على التصدير لأننا سنصدر للعالم كله أرخص الألواح الشمسية وأكثرها فعالية. مؤكدا أن هذا المشروع يعد مساعدة كبيرة وعظيمة للعالم أجمع من أجل إنتاج الطاقة، والطاقة المستمرة بتكلفة أقل من أي وقت مضى بحسب ما نقلته صحيفة الاقتصادية عن مجلة التايم.

وقال ولي العهد إن السعودية لم تستغل حتى يومنا هذا إلا 10% من قدرتها، مشيراً إلى أنه لا زال لدى المملكة 90% متبقية لتحقيقها.

وأضاف "إن الخطط والرؤية تتمحور حول الـ 90% المفقودة، فكيف يمكن لنا تطبيقها بأكبر قدر ممكن وأسرع وقتٍ ممكن. نحن نرسم خُطتنا بناءً على مكامن القوة لدينا. فلا نُريد أن نُقلد غيرنا. ولا نريد أن نبني وادي السيلكون. فهنالك بعض وسائل الإعلام التي تقول إن السعودية تبني وادي سيلكون في السعودية، وهذا غير صحيح. فنحن نرسم اقتصادنا بناءً على مكامن القوة لدينا: تكرير النفط، والمواد، والحركة، والنقل، والمعادن، والغاز. فلدينا العديد من اكتشافات الغاز في البحر الأحمر، ولدينا محتوى محلي وميزان مدفوعات.

وننفق 230 مليار دولار سنوياً خارج السعودية. وإن لم نفعل شيئًا، فإن هذا الرقم سيرتفع في عام 2030 ليصل إلى ما بين 300 و400 مليار دولار ستصرف خارج السعودية".

برامج الخصخصة

وقال إن "الخطة هي أن تنفق نصفها في السعودية. لدينا برامجٌ عدة لتحقيق ذلك. فلدينا الخصخصة. ويأتي على قمة الهرم طرح أرامكو، ضخّ هذه المبالغ وتقديم الأصول الحكومية وغيرها من الأصول والاحتياطيات النقدية الأخرى في صندوق الاستثمارات العامة، ودفعه ليصبح أكبر صندوق على مستوى العالم، بقيمة تتجاوز 2 تريليون دولار. فقبل عامين، كان حجم صندوق الاستثمار العام 150 مليار دولار أميركي. أما اليوم فحجمه 300 مليار دولار أميركي. وفي نهاية عام 2018 سيبلغ حوالي 400 مليار دولار. وفي عام 2020 سيصل إلى ما بين 600-700 مليار دولار، وفي عام 2030 سيكون أعلى من 2 تريليون دولار. وسنستثمر نصف هذه الأموال لتمكين السعودية، والـ 50 في المئة المُتبقية سنستثمرها في الخارج لنضمن أن نكون جزءا من القطاعات الناشئة في جميع أنحاء العالم".

وقال ولي العهد "إن السعودية تريد أن تحصل على أفضل المواهب وإقناعها أن تأتي من الخارج وتعيش وتعمل في السعودية، لذلك يجب أن يكون لديك معايير اجتماعية وثقافية جيدة. ولا يمكن أن يكون لديك معايير معيشية وثقافية سيئة إذا كنت تريد أن تنمو وأن تكون أكبر بكثير اقتصادياً. لذا، هذا أمر مهم للغاية، فنحن نحاول أن نتطور. وأعتقد أنه في السنوات الثلاث الأخيرة، فعلت السعودية أكثر مما حدث في الثلاثين سنة الماضية".

زيادة الأجانب بالسعودية

وأضاف "نحن نعمل جاهدين في هذا المجال، ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا. فلدينا أكثر من 10 ملايين أجنبي في السعودية، ومعظمهم يعملون ومن أسر هؤلاء الموظفين. ونحن نعتقد أن هذا العدد لن ينخفض، بل سيزداد، لأننا نعتقد أن السعودية، كي تحقق طموحها، تحتاج إلى الكثير من الموارد البشرية والقوة البشرية، لذلك سيتم خلق الكثير من الوظائف للسعوديين وللأجانب لتنفيذ ما نحاول بناءه في السعودية".

وبخصوص التعليم قال ولي العهد إن التعليم في السعودية ليس سيئًا بل إنه جيد. فنحن في المرتبة 41 من بين أفضل أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم. وتحتل فرنسا المرتبة 40، لذا فنحن تقريبا مثل فرنسا، وذلك فيما يتعلق بجودة نظام التعليم.