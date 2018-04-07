"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف السعودية مع نظرة مستقرة

أكدت وكالة #ستاندرد_آند_بورز للتقييم المالي، تصنيف #السعودية عند "a-/a-2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يظل وضع #موازنة_السعودية العامة والخارجية قويا للفترة من 2018 حتى 2020.

وقالت الوكالة المالية، في تقرير لها إن "النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بأن #السعودية ستشهد نموا اقتصاديا معتدلا من 2018، بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وزيادة تدريجية في إنتاج النفط".

وكانت السعودية قامت بسلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي عززت من النظرة الايجابية للاقتصاد على المدى المستقبلي، كما قامت بإصدار سندات مالية عززت من قوة المالية العامة.

وبحسب ما نقلته رويترز عن مصادر منتصف الشهر الماضي، فإن #السعودية عينت كلا من "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"مورغان ستانلي"، بنوك رئيسية لترتيب الإصدار المقبل من #السندات الدولارية.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم الإفصاح عن قيمة الإصدار بعد، علماً أن #مكتب_إدارة_الدين العام كشف في أكتوبر الماضي عن أن الحكومة تنظر في ما إذا كانت ستصدر سندات دولية بحجم كبير أو تقسيمها على عدد من الإصدارات بحجم أصغر.

وكانت السعودية قامت بإصدار ثلاث شرائح من السندات الدولارية منذ العام 2016، أولاها بـ17.5 مليار دولار، والثانية بـ9 مليارات دولار من الصكوك، أما الإصدار الثالث فبلغ حجمه 12.5 مليار دولار.

ونجحت السعودية في ثبيت الإصلاحات المالية الأخيرة، والاستفادة بتقليل هامش تكاليف إصدار الدين بنسبة 30% كما بدأت وزارة المالية السعودية تنفيذ استراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تعتمد على التوزيع الجغرافي للقروض بأفضل تكلفة وبما يعكس مدى الإصلاحات التي جرت والتي ستجري.