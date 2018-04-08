الإمارات.. الاستثمارات الأجنبية تتخطى التريليون درهم

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في #الإمارات عن نتائج مسح #الاستثمار_الأجنبي 2017 الذي نفذ بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية بالدولة، حيث أظهرت النتائج تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي الكلي الوارد حاجز التريليون درهم بحوالي 1.05 تريليون درهم في نهاية العام 2016.

واحتلت #بريطانيا قائمة كبرى الدول التي تمتلك استثمارات أجنبية مباشرة في الإمارات بنسبة 16.5%، تلتها #الهندفي المركز الثاني بنسبة 5.5%، ثم #أميركا في المركز الثالث بنسبة 4.3%، وحلت #فرنسا في المركز الرابع بنسبة 4.1%، ثم المملكة العربية #السعودية في المركز الخامس بنسبة 3.7%.

وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية التي استقطبت هذه الاستثمارات، احتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة المركز الأول بنسبة 24.9% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلته الأنشطة العقارية في المركز الثاني بنسبة 23.8%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المركز الثالث بنسبة 19.3%، ومن نشاط الصناعات التحويلية في المركز الرابع بنسبة 9.2%، فيما حل نشاط التعدين واستغلال المحاجر في المركز الخامس بنسبة 8.8%.

ويعتبر مسح الاستثمار الأجنبي أحد أهم المسوح الاقتصادية الذي يتم تنفيذه بشكل سنوي، بهدف التعرف على أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الإمارات، حيث تقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية بتوفير مؤشرات الاستثمار الأجنبي لخدمة صناع القرار ومستخدمي البيانات الإحصائية بشكل عام.