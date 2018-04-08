ترمب: ينتظر الصين وأميركا مستقبل عظيم

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على تويتر اليوم الأحد، إن الصين ستزيل حواجزها التجارية، وإن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق بخصوص حقوق الملكية الفكرية.

وكان ترمب وجه يوم الخميس الماضي مسؤولين تجاريين أميركيين بالنظر في فرض رسوم على واردات صينية إضافية قيمتها 100 مليار دولار، وهو ما أذكى مخاوف من نشوب #حرب_تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكر ترمب في تغريدته اليوم أنه والرئيس الصيني شي جين بينغ سيظلان دائماً "صديقين رغم الخلاف"، مضيفاً: "ستزيل الصين حواجزها التجارية نظراً لأن ذلك هو الصواب. سيتم الاتفاق على الضرائب وعلى حقوق الملكية الفكرية. ينتظر الدولتين مستقبل عظيم".