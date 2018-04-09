الصادرات الألمانية تسجل أكبر انخفاض منذ 2015

أظهرت بيانات اليوم الاثنين، أن #الصادرات_الألمانية هبطت على نحو غير متوقع في فبراير، مسجلة أكبر هبوط شهري في عامين ونصف العام، ليتقلص الفائض التجاري في إشارة جديدة على أن النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون بلغ ذروته.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية انخفضت 3.2% على أساس شهري، مسجلة أكبر هبوط منذ أغسطس 2015، بينما انخفضت الواردات 1.3%.

وكان استطلاع للرأي أجرته "رويترز" توقع زيادة الصادرات بـ0.2% على أساس شهري، وارتفاع الواردات بـ0.3%.

وتقلص #الفائض_التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 19.2 مليار يورو (23.57 مليار دولار) من 21.5 مليار يورو في يناير، مسجلا أدنى مستوى منذ يناير 2017. وكانت توقعات "رويترز" تشير في المتوسط إلى فائض بقيمة 21.4 مليار يورو.

وارتفع الفائض في ميزان المعاملات الجارية الألماني الأشمل، والذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، إلى 20.7 مليار يورو من 20.3 مليار يورو في يناير، وفقاً لبيانات غير معدلة.