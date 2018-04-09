مصر تشهد قفزة كبيرة بالاستثمارات الجديدة والخاصة

أظهرت بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، ارتفاع الاستثمارات الجديدة خلال شهر مارس الماضي، بنسبة 337%، على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات أصدرتها الوزارة، أن الاستثمارات الجديدة سجلت خلال الشهر الماضي نحو 8.3 مليار جنيه، مقابل استثمارات جديدة بلغت 1.9 مليار جنيه في شهر مارس من العام الماضي.

وزادت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها والتي شهدت توسعات خلال شهر مارس الماضي، إلى 20.8 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 6.4 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 226%.

وبلغ إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها والتي شهدت توسعات خلال الفترة 2326 شركة، مقابل 1922 شركة في مارس 2017.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، فقد زادت خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، بنحو 24.2% لتبلغ 186.1 مليار جنيه، مقابل 149.8 مليار جنيه، على أساس سنوي.

وسجل إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الفترة أعلاه 353 مليار جنيه، مقابل 231 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال العام المالي 2016/2017، بنسبة 14.5% إلى 7.9 مليار دولار، مقارنةً بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016.

وعلى صعيد الاستثمارات الخاصة، أظهرت بيانات سابقة، أن الربع الأول من العام المالي 2017/2018 شهد زيادة في حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 15.2% على أساس سنوي.

وأوضحت أن حجم الاستثمارات الخاصة ارتفع ليصل 78.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018.

وأضافت أن الاستثمارات الكلية المنفذة شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 مقارنة بالعام المالي السابق بنسبة 53.1% لتبلغ 150 مليار جنيه، مقابل 98 مليار جنيه بالربع المقارن من 2016-2017.

وأوضحت أن شهر ديسمبر الماضي شهد زيادة في إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها والتي شهدت توسعات بنسبة 58.8% لتبلغ نحو 2095 شركة مقارنة بنحو 1319 شركة خلال شهر ديسمبر 2016.

وأشارت البيانات إلى أنه تمت زيادة رؤوس الأموال المصدرة خلال شهر ديسمبر بنسبة 126.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2016، لتبلغ نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2016.

وارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات بنسبة 227.1% لتبلغ نحو 808 ملايين جنيه مقارنة بنحو 247 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر 2016.