الجدعان: حماس فرنسي تجاه الإصلاحات المنفذة في السعودية

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن العلاقة بين #السعودية و #فرنسا علاقة تاريخية، مشيراً إلى حماس فرنسا تجاه الإصلاحات التي تم تنفيذها في المملكة.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إلى باريس، أن الفرنسيين أبدوا رغبة في معرفة ما الذي تم تنفيذه بعد الخطط الكثيرة التي سمعوا بها، وأيضاً ما الذي تستطيع فرنسا تقديمه للمساعدة في تنفيذ تلك الخطط.

وقال: "تحدثنا عن العديد من الإنجازات في القطاع المالي كالسيطرة على الإنفاق بشكل جيد وخفض العجز في الميزانية ورفع الإيرادات غير النفطية، وفي المجالات الأخرى تلك الإصلاحات الكبيرة في قطاع الاتصالات ومد شبكة الألياف الضوئية للمنازل المدارس، وبناء المطارات الجديدة وقطار الخدمين، إلى جانب الجوانب الاجتماعية في ظل الاهتمام الفرنسي بالآثار والتراث، تحدثنا عن العلا ومدائن صالح والكنوز التي يمكن إبرازها للعالم في المملكة".