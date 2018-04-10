التضخم يواصل تراجعه في مصر إلى 13% خلال مارس

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 13.3% في مارس مقابل نحو 14.4% في فبراير الماضي.

وعلى أساس شهري زادت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى واحد بالمئة في مارس آذار من 0.3 بالمئة في فبراير.

كان التضخم بلغ مستوى قياسيا مرتفعا يقارب 35% في يوليو من العام الماضي بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر من العام 2016 في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.