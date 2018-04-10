توقيع 38 اتفاقية سعودية فرنسية تتجاوز 20 مليار دولار

شهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توقيع اتفاقيتين حكوميتين بين السعودية وفرنسا، ما يرفع عدد الاتفاقيات المشتركة بين البلدين خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى 38 اتفاقية بين القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية تفوق 20 مليار دولار.

ونصت الاتفاقية الأولى بين حكومتي البلدين على التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والنهوض بتراث محافظة العلا السعودية، أما الاتفاقية الثانية فنصت على تمويل وكالة تنمية المشروع.

وقال محمد بن سلمان في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاقيتين: "الشراكة السعودية الفرنسية مهمة للغاية خاصة في هذا الوقت".

وأضاف: "هدفنا حسب رؤية 2030 أن تكون السعودية نقطة محورية للقارات، ونحن لم نستغل سوى 10% من إمكانياتنا".

من جانبه، أعرب ماكرون عن دعم فرنسا للأمير محمد بن سلمان في إنجاح مشروعه الإصلاحي.

وكان ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي، المقام في باريس بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي#محمد_بن_سلمان إلى فرنسا، اختتم أعماله بتوقيع 20 مذكرة تفاهم بين الشركات بقيمة أكثر من 18 مليار دولار، أهمها اتفاقيتان في قطاع الطاقة بين "أرامكو" و"توتال" الفرنسية، الأولى بقيمة 7.2 مليار دولار لإنشاء مجمع بتروكيماويات عالمي جديد بالشراكة مع "ساتورب"، والأخرى اتفاقية تجارية بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي قطاع الطيران، تم توقيع اتفاقية بين "فلاي ناس" السعودية و"جنرال إلكتريك-سافران"، لإنشاء مشروع تعاون مشترك بين "جنرال إلكتريك-السعودية" و"سافران" الفرنسية لصناعة محركات الطائرات بقيمة 5.5 مليار دولار.

وعقد اليوم الثلاثاء في باريس، #منتدى_الأعمال_السعودي_الفرنسي ، بحضور وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وثلة من الرؤساء التنفيذيين من الجانبين.

وقال الفالح في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية: "نحن ندرك أنه مع حجم الفرص المقدمة من رؤية 2030 والإمكانات المطلوبة لتحقيقها، لا يسعنا تحقيقها لوحدنا، حتى وإن أردنا ذلك. فالشراكات القوية العالمية هي أساس التطبيق الناجح لرؤية المملكة 2030. وباعتبار موقف الشركات الفرنسية البارز في قطاعات مختلفة، نحن نرى أن من يوجد معنا اليوم، يلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية المملكة".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة #أرامكو أوضح في مقابلة مع "العربية" أن الشركة تجمعها مع #توتال شراكة استراتيجية وتعاوناً في مجالات مختلفة، حيث تنص الاتفاقية الجديدة على بناء مجمع بتروكيماوي بجانب المصفاة المشتركة التي بدأ العمل فيها في 2014، وتنتج 400 ألف برميل في اليوم من الزيت الثقيل.

وأضاف أن الاتفاقية الثانية مع "توتال" بقطاع التجزئة وبناء محطات مشتركة بين "أرامكو" و"توتال" في السعودية.

ووقعت شركة "دسر" المملوكة لأرامكو وصندوق الاستثمارات العامة وسابك، مذكرتي تفاهم مع شركتي فيولا وسويز لمعالجة مياه الصرف الصناعي.

كذلك شملت اتفاقيات أرامكو مذكرة تفاهم بين مركز إثراء التابع لها ومعهد العالم العربي في باريس بهدف تعزيز المحتوى الثقافي للمركز وتدريب الشباب.

من جهة أخرى وقعت "إثراء" مذكرة تفاهم مع مركز "بومبيدو" للتعاون في تنظيم المعارض وتطوير المتاحف. كذلك وقعت أرامكو اتفاقيتي شراء تجارية مع كل من Technip FMC وSchinder.

أما عملاق البتروكيماويات "سابك" فوقع اتفاقيتين للتعاون في مجال توطين الوظائف والتكنولوجيا مع شركتي Schinder Electric وOrange.

كما ضمت الشراكات اتفاقيات لبترورابغ وشركة الكهرباء وشركة عرمون الدولية المحدودة وشركة تطوير البيئة المحدودة وغيرها.

يذكر أن #فرنسا تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث رصيد التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها السعودية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار موزعة على 80 شركة فرنسية عاملة في المملكة.

والاتفاقيات التي تم إبرامها في الملتقى مؤشرات عن توجه التعاون السعودي الفرنسي في المستقبل في قطاعات عدة. وتتضمن مذكرات التفاهم فرص تعاون واستثمار ثنائية في السياحة والأنشطة الثقافية والرعاية الصحية والزراعة وغيرها، بما يتواءم مع #رؤية_المملكة_2030 التي تدعو إلى تمكين القطاع الخاص بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد.