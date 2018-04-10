حساب المواطن: إيداع 2.3 مليار ريال للمستفيدين

أعلن برنامج #حساب_المواطن في #السعودية إيداع 2.3 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي دعم البرنامج.

وذكر حساب #برنامج_حساب_المواطن على موقع تويتر أن 46% من الأسر والأفراد المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمعدل 932 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

ويعتبر اليوم الثلاثاء آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع السادسة لمن لم يسجل في البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وبحسب الأرقام المعلنة من برنامج حساب المواطن بلغ عدد الأسر التي حصلت على دعم تجاوز 900 ريالا نحو 830 ألف أسرة، و47%، حصلوا على استحقاق كامل بمعدل 932 ريالا للأسرة الواحدة.

وبلغت عدد الأسر والأفراد المستقلين المستحقين لدعم برنامج حساب المواطن 3.59 مليون مستفيد، و8.64 مليون تابع، بإجمالي 12.2 مليون مستفيد.

وبرنامج حساب المواطن، برنامج اجتماعي سعودي يهدف إلى دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط، لإيجاد التوازن الاقتصادي لهم، وعدم تأثرهم بخطة الدولة الطموحة التي تضمّنها برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، والضامنة لإحداث إصلاحات اقتصادية، ستمكن الوطن من تحقيق قفزات نوعية وتنموية على جميع المستويات، وستسهم في تنويع الدخل الوطني عبر الصادرات غير النفطية.