قيود إيرانية على تداول النقد الأجنبي لمنع انهيار العملة

بعد أن وصل سعر #الريال_الإيراني مقابل الدولار في السوق الموازية إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، متخطياً حاجز 55 ألف ريال للدولار واحد، عقدت الحكومة الإيرانية جلسة طارئة قررت خلالها توحيد سعر الريال الرسمي وسعره في السوق الموازية عند 42 ألف ريال للدولار.

وكان السعر الرسمي وهو السعر المدعوم المتداول به في المؤسسات الحكومية وبعض مستوردي السلع ذات الأولوية، عند 37 ألف ريال للدولار، أما سعره في السوق الموازية فكان يشهد تراجعات حادة في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من خروج الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي المبرم بينها وبين #إيران.

وقد يبدو توحيد السعرين حلا مناسباً إلا أن هذا السعر لا يعكس الطلب الحقيقي والمتزايد على الدولار، ما قد يؤدي إلى ظهور سوق سوداء للريال الإيراني إذ سيسعى المضاربون إلى انتهاز فرصة الطلب المرتفع على الدولار الأميركي.