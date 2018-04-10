لقاء يجمع محمد بن سلمان بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

التقى ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لامير، يرافقه عدد من رجال الأعمال في الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول تعزيز الشراكة، وفرص الاستثمار، بما فيها استقطاب استثمارات واعدة تعزز توطين التقنية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وحضر اللقاء أعضاء من الوفد الرسمي لولي العهد السعودي.

وحصد اقتصادا #السعودية و #فرنسا 20 اتفاقية على هامش زيارة محمد بن سلمان لفرنسا، بقيمة إجمالية تفوق 18 مليار دولار.