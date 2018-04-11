أميركا.. أول انخفاض لأسعار المستهلكين في 10 شهور

تراجعت أسعار المستهلكين في #الولايات_المتحدة لأول مرة في عشرة شهور خلال مارس، بفعل انخفاض تكاليف البنزين، لكن #التضخم الأساسي ظل قوياً في ظل ارتفاع أسعار الرعاية الصحية وإيجارات المنازل.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين انخفض 0.1% الشهر الماضي، وهو أول وأكبر انخفاض منذ مايو عام 2017، بعدما قفز 0.2% في فبراير.

وخلال 12 شهراً حتى مارس، زاد #مؤشر_أسعار_المستهلكين 2.4%. وكان ذلك أكبر ارتفاع سنوي في عام، وجاء بعد زيادة نسبتها 2.2% في فبراير.

وباستبعاد الغذاء والطاقة، وهما المكونان الأكثر تقلباً، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% تماشيا مع الزيادة في فبراير. وارتفع ما يطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.1% على أساس سنوي في مارس، وهي أكبر زيادة منذ فبراير 2017، بعد زيادة نسبتها 1.8% في فبراير الماضي.

ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أعلى الآن من متوسط الزيادة السنوية في الأعوام العشرة الماضية البالغ 1.8%.

وتوقع خبراء اقتصاد أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغير يذكر في مارس، وأن يزيد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.2%. ومن المرجح أن تكون الزيادة في قراءة التضخم على أساس شهري مؤقتة، حيث أظهر تقرير أمس الثلاثاء أن أسعار المنتجين زادت بقوة في مارس، في ظل زيادات قوية في تكاليف الرعاية الصحية والغذاء.

وارتفع المؤشر الأساسي لسعر المستهلك بدعم من زيادة الإيجارات وتكاليف الرعاية الصحية.