قمة "البلوك تشين" في دبي تمهد لفرص بمليارات الدولارات

استجابة لمبادرة استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية " #البلوك_تشين" التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد #دبي رئيس المجلس التنفيذي، الطامحة لأن تصبح حكومة دبي، أول حكومة في العالم تباشر كافة معاملاتها باستخدام تقنية البلوك تشين بحلول عام 2020، تم الإعلان عن موعد انطلاق فعاليات قمة مستقبل "البلوك تشين".

وتبدأ فعاليات القمة العالمية، خلال الفترة من 2-3 مايو 2018 في مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفها "دبي الذكية" لتكون بذلك الفعالية الأولى من نوعها بهذا الحجم على مستوى العالم، ومن المنتظر أن تفتح الفعالية التي تأتي بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، آفاقاً جديدة، وتخلق فرص استثمارية كبيرة في مجال البلوك تشين.

وتم التخطيط للقمة لتكون الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، حيث سيجتمع ما يزيد عن 7000 من رؤساء مجالس الإدارة، ورواد مجالات الصناعة، والخبراء من جميع أنحاء العالم لبحث تسريع عملية الاعتماد على تطبيقات تقنية البلوك تشين في دبي وخارجها.

ويركز المؤتمر على تجاوز مرحلة دراسات الجدوى الفنية، والنظريات، حيث ستقام أكثر من 70 جلسة حوار للتخطيط من أجل الخروج بتطبيقات عملية على أرض الواقع، وللعمل على خلق الفرص، وتحفيز، وتسريع عملية الاعتماد على التقنية الواعدة على مستوى كافة القطاعات، والصناعات المختلفة، بما فيها التجزئة والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والنقل والتعليم والاقتصاد الإبداعي والضيافة والسياحة والطاقة والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والسلامة والأمن.

وستستضيف الفعالية التي تستمر لمدة يومين، أول برنامج للحوار وتبادل المعارف بين الرواد العالميين على مستوى العالم، والذي يشمل جلسات مغلقة تجمع أهم رواد ومسؤولي تقنية بلوك تشين الحكوميين وممثلي الصناعة رفيعي المستوى لمناقشة التحديات والفرص في مجالي الحوكمة وقابلية التشغيل البيني.

كما سيعقد معرض تجريبي سيكون متاحاً للجمهور حضوره بالمجان، لعرض المشاريع الرائدة واستعراض المستجدات والأفكار المبتكرة من قبل أكثر من 60 جهة حكومية ومؤسسة خاصة، علاوة على استضافة المرحلة الأخيرة من تحدي "بلوك تشين" الذي أطلقته دبي الذكية، وهو عبارة عن منافسة للشركات الناشئة، ورواد الأعمال المتخصصين في مجال "بلوك تشين".

وسوف يوفر الحدث منصة تعليمية في مجال بلوك تشين من خلال ورش العمل التوعوية والعملية، مثل "بلوك تشين 101"، بالإضافة إلى الجلسات التفاعلية والمعرض المتخصص وذلك بهدف تعزيز المعارف والخبرات للراغبين في معرفة المزيد عن تكنولوجيا بلوك تشين.

وستستضيف الفعالية مجموعة من الشخصيات البارزة، ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم كمتحدثين، يصل عددهم إلى أكثر من 60 متحدثاً، أكثر من نصفهم يأتي إلى المنطقة لأول مرة، ومنهم الدكتور لاري سانجر، المؤسس المشارك لموقع ويكيبيديا، والمدير التنفيذي لتقنية المعلومات لموقع "ايفريبيديا" وهي موسوعة شبيهة لويكيبيديا، مبنية بالكامل على تقنية البلوك تشين، وإيموجين هيب، الفائزة مرتين بجوائز "غرامي"، ومؤسس تطبيق الموسيقى "مايسيليا"، وهي منصة توزيع موسيقية تعتمد في بنيتها التحتية على تقنية البلوك تشين، وبريان بيليندورف، المدير التنفيذي لشركة "هايبرليدجر"، وهو شخصية معروفة عالميًا في حركة دعم المصادر المفتوحة التي تديرها مؤسسة Linux. بالإضافة إلى مجموعة من المبتكرين والخبراء والرواد من الأمم المتحدة وشركة تويوتا و"فودافون" والبرلمان الأوروبي و"بانك أوف أميركا" و"دي إتش أل" بالإضافة إلى أهم جهة مسؤولة عن أخبار وتحديثات تقنية "بلوك تشين".