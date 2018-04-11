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محمد بن راشد: تحويل 50% من تعاملات الحكومة للبلوك تشين

المصدر: العربية.نت
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أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،#استراتيجية_الإمارات_للتعاملات_الرقمية 2021.

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أنه سيتم تحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة BLOCKCHAIN بحلول عام 2021.

وأوضح في تغريدية على "تويتر": "ستوفر التقنية 398 مليون وثيقة مطبوعة و77 مليون ساعة عمل سنوياً. ينظر البعض للتقنيات الجديدة كتحدٍ، نحن نراها وسيلة للتغلب على التحديات".

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المستقبل، من خلال تبني تقنية #بلوك_تشينعلى أوسع نطاق في التعاملات الحكومية.

كلمات دالّة

#بلوك تشينعلى

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