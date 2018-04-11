محمد بن راشد: تحويل 50% من تعاملات الحكومة للبلوك تشين

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،#استراتيجية_الإمارات_للتعاملات_الرقمية 2021.

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أنه سيتم تحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة BLOCKCHAIN بحلول عام 2021.

وأوضح في تغريدية على "تويتر": "ستوفر التقنية 398 مليون وثيقة مطبوعة و77 مليون ساعة عمل سنوياً. ينظر البعض للتقنيات الجديدة كتحدٍ، نحن نراها وسيلة للتغلب على التحديات".

في سباقنا المستمر للتطوير ، أطلقنا اليوم استراتيجية الامارات للتعاملات الرقمية "بلوك تشين".سنحول 50% من أنظمة الحكومة للتقنية الجديدة خلال 3 أعوام .ستوفر التقنية 398 مليون وثيقة مطبوعة و77 مليون ساعة عمل سنويا. ينظر البعض للتقنيات الجديدة كتحدي،نحن نراها وسيلة للتغلب على التحديات pic.twitter.com/OIu7wy49Gb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 11, 2018

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المستقبل، من خلال تبني تقنية #بلوك_تشينعلى أوسع نطاق في التعاملات الحكومية.