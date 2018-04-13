19.4 % زيادة بالفائض التجاري بين الصين وأميركا

سجل الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة زيادة بلغت 19,4% في الربع الأول من 2018 بالمعدل السنوي وفق بيانات نشرت الجمعة مع تنامي التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وبلغ الفائض 58 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية وفق ما أعلن المتحدث باسم مكتب الجمارك هوانغ سونغبنغ في تصريح صحافي في بكين، موضحا ان الصادرات الى الولايات المتحدة ارتفعت 14,8% بالمعدل السنوي فيما زادت الواردات 8,9%.

وقال هوانغ "نحن لا نسعى إلى ميزان تجاري يميل لصالح (الصين). السوق هي التي تحدد الوضع الحالي للشؤون التجارية. نأمل أن تتحلى الولايات المتحدة بالصبر وتستمع لصوت العقل والمنطق حول مسائل الميزان التجاري".

وأكد أن الصين لا تبتغي حربا تجارية مع الولايات المتحدة: "نحن نؤمن بأن هذه الخلافات التجارية لا تخدم مصالح الصين ولا مصالح الولايات المتحدة".

وارتفعت المبادلات التجارية بين الجانبين 13% خلال الربع الاول وفق البيانات الصينية، لكن من غير المتوقع أن تظهر الخلافات التجارية الاخيرة في البيانات.

وفرض كل طرف رسوماً جمركية على سلع بقيمة 3 مليارات دولار حتى الآن، لكن الولايات المتحدة هددت بفرض رسوم على المزيد من المنتجات وتعهدت الصين بالرد.

واستهدفت الولايات المتحدة الصلب والألمنيوم بينما استهدفت الصين لحم الخنزير والخمر بين عدد كبير من المنتجات الأميركية الأخرى.

إلى ذلك، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الدولية انخيل غوريا الجمعة أن الصين والولايات المتحدة تتفاوضان في الكواليس لحل خلافهما التجاري، مشيرا إلى أن الحرب التجارية ليس فيها منتصرون.

