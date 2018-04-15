دبي تطلق مجموعة حوافز وتسهيلات للشركات والمستثمرين

كشف نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن مجموعة من الحوافز والتسهيلات لقطاع الأعمال والشركات والمستثمرين في الإمارة.



وتهدف هذه الإجراءات إلى إعطاء دفعة قوية لاقتصاد #دبي عبر تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة.



ومن بين هذه الإجراءات تخصيص 20%، من مناقصات الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى وضع أنظمة #سياحة العائلات بكلفة منخفضة عبر نظام تايم شير Time Share.



كما شملت التسهيلات تطوير قانون #الرهن_العقاري، بجانب تسريع إجراءات التخليص الجمركي عبر تقنية بلوك تشين.