الاقتصاد الصيني يتباطأ وسط مشاحنات تجارية مع أميركا

سجل الاقتصاد الصيني تباطؤاً في الربع الأول من العام وسط مشاحنات تجارية مع الولايات المتحدة تهدد بالتأثير سلبا على الاقتصاد، بحسب محللين استطلعتهم وكالة فرانس برس.

ويتوقع أن يسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بنسبة 6,7% في الفترة من يناير حتى مارس بانخفاض عن نسبة 6,8% في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب استطلاع لآراء 13 خبيرا اقتصاديا قبل الكشف عن الارقام الرسمية الثلاثاء.

وربط المحللون بين تباطؤ جهود بكين في كبح تراكم الديون الهائلة والمخاطر المالية، وكذلك تباطؤ سوق العقارات.

كما أثرت المخاوف من حرب تجارية بين بكين وواشنطن سلبا على الأسواق في الأسابيع الأخيرة، وسط تبادل البلدين التحذيرات بفرض رسوم متبادلة على قسم كبير من التجارة الثنائية.

إلا أن المحللين يرون ان التوترات التي أشعلها تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي باستهداف سلع صينية بقيمة 100 مليار دولار، قد تتسبب في ضرر حقيقي للاقتصاد.

وقال كبير المحللين الاقتصاديين في سيتي بانك ليغانغ ليو "التوتر التجاري لم يؤثر بعد على نمو اجمالي الناتج المحلي.. وبيانات التجارة لا تزال قوية".

وأكدت بيانات التجارة التي نشرتها بكين الجمعة ذلك وأظهرت أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة الخمس في الاشهر الثلاثة الأولى من العام.