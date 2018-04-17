لهذه الأسباب.. مصطفى مدبولي يقترب من رئاسة وزراء مصر

تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية في مصر موقف حكومة المهندس شريف إسماعيل مع فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسة ثانية، حيث يتوقع أن تتقدم الحكومة باستقالتها.. ولذلك تنشط التكهنات بشأن التغيير الذي ستشهده الحكومة الفترة المقبلة وتطرح تقارير إعلامية سيناريوهات عديدة بشأن هذا التغيير .

وتوجد سيناريوهات تتحدث عن استمرار المهندس شريف إسماعيل وإجراء تعديلات لبعض الحقائب الوزارية، فيما توجد تقارير أخرى تتحدث عن تغيير رئيس الحكومة وتولي شخصية مصرفية بارزة للمنصب ويقصد بها #طارق_عامر محافظ البنك المركزي المصري، وهناك من يتحدث عن تولي سيدة للمرة الأولى منصب #رئيس_الحكومة.

لكن الغريب قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي باصطحاب الدكتور #مصطفى_مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في القمة العربية في الظهران بالسعوديه، وليظهر خلف الرئيس بجوار سامح شكري وزير الخارجية المصري مما فتح الباب للحديث عن احتمالات أن يكون وزير الإسكان هو رئيس الحكومة القادم أو يكون مرشحا لمنصب آخر قريب من الرئيس.

ومع زيادة التكهنات بالشخصية التي ستخلف شريف إسماعيل، هناك تبريرات منطقية تعزز من فرص تولي مدبولي منصب رئيس الوزراء.

فالدكتور مصطفى مدبولي يعد من أقدم وزراء الحكومة المصرية، حيث تولى المنصب في فبراير 2014 في حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى والثانية ثم حكومة شريف إسماعيل كما تولى في 23 نوفمبر 2017، مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودة المهندس شريف إسماعيل من رحلة علاجه بألمانيا.. وقد أدار الحكومة خلال فترة غياب رئيس الوزراء بكفاءة عالية.

فهل مشهد ظهور مصطفى مدبولي في القمة العربية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني حسم أمر رئيس الحكومة مع بداية فترة الرئاسة الثانية؟

مصدر بوزارة الإسكان رجح لـ "العربية.نت" أن يكون اصطحاب الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي في القمة العربية راجع لرغبته في استغلال القمة بإجراء محادثات للتعاون الاقتصادي خاصة في مجال الإسكان وفتح المجال للشركات المصرية للمشاركة في مشروعات بالمنطقة العربية خاصة في المملكة العربية السعودية، مستبعداً أن يكون لحضور الدكتور مدبولي القمة أي دلالة فيما يتعلق بتغييرات الحكومة في فترة الرئاسة الثانية.

أما مدير تعاملات المؤسسات بشركة الرواد للأوراق المالية، محمد كمال، فيرى أن هناك احتمالات قوية أن يكون رئيس الوزراء القادم هو الدكتور مصطفى مدبولي خاصة أن ملف الإسكان يعد من أنجح الملفات التي أدارتها الحكومة وحققت فيها إنجازات خلال الفترة الماضية، كما أن وزير الإسكان يتمتع بعلاقات طيبة بجميع أعضاء الحكومة.