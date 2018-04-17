"التمويل الدولي" يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.5% بـ2018

قال معهد التمويل الدولي إن من المنتظر أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في 2018، ويرجع ذلك في معظمه إلى التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، لكن التوترات بشأن التجارة تهدد بتقويض أشهر من نمو عالمي متناغم.



ورفع المعهد توقعاته للنمو العالمي في 2018 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.5%، مع زيادة توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة في العام الحالي إلى 2.9%.



ونما الاقتصاد الأميركي 2.3% في 2017 بحسب المعهد. والتوقعات السابقة للمعهد، قبل تفعيل التخفيضات الضريبية في أواخر العام الماضي، كانت تشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سينمو بنسبة 2.4% في 2018.



وقال المعهد إن النمو المتناغم الذي شهده الاقتصاد العالمي في2017 للمرة الأولى في عشر سنوات يظهر شقوقا، مع توقع المصدرين ضغوطا بسبب حالة عدم اليقين التي يكتنف التجارة العالمية.



وإلى جانب التوترات التجارية، يتوقع المعهد أن الخطر الرئيسي على النمو العالمي يتمثل في قفزة محتملة في التضخم، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة.



وقال المعهد إن من المتوقع أن تشهد الصين نموا بوتيرة أبطأ قليلا إلى 6.7% من نمو بلغ 6.9% في 2017، بينما يتوقع أن يتسارع النمو في الهند إلى 7.9% من 6.4% العام الماضي.



وفي توقعاته الأولية للعام 2019، توقع المعهد أن النمو العالمي سيستقر عند 3.4% من النمو المتوقع في 2018 والبالغ 3.5%.