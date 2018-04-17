هذه أبرز مزايا نظام الفوترة الجديد في السعودية

استحدث #قطاع_توزيع_المياه في السعودية نظام الفوترة الجديد ليواكب التعرفة الجديدة للمياه في #السعودية، وليسهل للعميل الاطلاع الدائم والمستمر على كافة الجوانب المتعلقة بالاستهلاك المائي.

وقد تزامن إطلاق هذا النظام مع حملة تعريفية ليصل شرح #الفاتورة_الجديدة، بالتفصيل، بدءاً من سجل الفواتير إلى تقديم الدعم المناسب والمطلوب المتعلق بالترشيد وكيفية المحافظة على معدلات استهلاك منتظمة.

وقد ربط قطاع توزيع المياه خدمة الفاتورة الجديدة والمطورة بشرط تحديث البيانات، ويسر لعملائه عملية تحديث البيانات خلال تسعين ثانية فقط وبطريقة إلكترونية، حتى يحظى العميل بمستوى خدمة ومميزات متعددة، كسرعة معالجة البلاغات وتلافي التعثر في السداد والمحافظة على السجل الائتماني، وضمان انتظام وصول الفاتورة شهرياً، وغير ذلك الكثير.

التحول الرقمي الذي تبناه قطاع توزيع المياه، مواكبةً لبرنامج #التحول_الوطني 2020، يرتبط بالدرجة الأولى بحقوق العملاء فيما يتعلق بفواتير المياه والصرف الصحي، دون الحاجة لزيارة مراكز خدمة العملاء أو الاتصال عبر الهاتف المجاني، عبر استخدام الفرع الإلكتروني لخدمات العملاء.

ولضمان تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، التي اعتمدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، عمد قطاع توزيع المياه إلى الارتقاء بجودة خدمات المياه إلكترونيا في الميدان أيضاً، حيث يعمل قطاع توزيع المياه في المملكة على تنفيذ مبادرة استبدال العدادات ‏الميكانيكية بعدادات إلكترونية - في مشروع ضخم - لاستكمال آلية ربط القراءات إلكترونيا في جميع مناطق المملكة.