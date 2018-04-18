إبراهيم المعجل مديراً لصندوق التنمية الصناعية في السعودية

وافق خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة #صندوق_التنمية_الصناعية_السعودي، على تعيين د. إبراهيم بن سعد المعجل مديراً عاماً للصندوق.

وبعد تعيينه، أكد المعجل أن "المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق التطلعات في مجال استمرار ونجاح مسيرة التنمية الصناعية في المملكة، وتحفيز القطاع على توفير منتجات تتواكب مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية".

يذكر أن د. إبراهيم المعجل يتمتع بخبرة في عدد من الكيانات الاقتصادية المعروفة، وتولى العديد من المناصب القيادية والإشرافية، كان آخرها نصب رئيس إدارة الاستثمار في شركة "أرامكو" السعودية. وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأميركية في بحوث العمليات، ودرجتي ماجستير في علوم الإدارة وفي الهندسة الكهربائية، وشهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والرياضيات من جامعة فاندربيلت.