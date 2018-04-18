حقائق كثيرة ومذهلة عن عالم السينما.. تعرف عليها

يهتم الكثيرون من محبي السينما بمتابعة آخر الأفلام بدور العرض، ولكن هناك حقائق كثيرة ومذهلة عن عالم السينما قد لا يكون لهم علم بها.

وبدأت أول دار سينما في التاريخ بعرض Berlin Wintergarten في برلين، والتي عرضت فيلما قصيرا عام 1895، لكنها دمرت بالكامل عام 1944 أثناء الحرب العالمية الثانية. وعرضت هذه الدار سلسلة أفلام قصيرة للأخوين Scladanowsky ما يجعلها أول أفلام عرضت لجمهور مقابل تذاكر.



وتعد دار Elgin Theatre في مدينة Ottawa الكندية أول سينما بأكثر من شاشة واحدة عرضت فيلمين مختلفين في الوقت نفسه عام 1957.

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أما بالنسبة لأكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات، فيأتي فيلم Avatar في المرتبة الأولى، حيث حقق إيرادات حتى اليوم بلغت 2.8 مليار دولار.

ويأتي فيلم Titanicفي المرتبة الثانية حيث حقق إيرادات بلغت حتى اليوم 2.2 مليار دولار.

أما المرتبة الثالثة فهي لفيلم Star Wars: The Force Awakens حقق إيرادات حتى اليوم بقيمة ملياري دولار.

وفي المقابل، الكثير من الأفلام فشلت من حيث الإيرادات من بينها The 13th Warriorوالذي بلغت خسائره حتى الآن مع احتساب التضخم 190 مليون دولار.

وتم تكريم أفضل أفلام عامي 1927 و1928 في أول حفل للأوسكار كانت مدته خمس عشرة دقيقة. حيث فاز الفيلم الصامت Wings بالأوسكار والذي تناول الحرب العالمية الأولى.