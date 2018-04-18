لأول مرة في مصر.. تدريس "ميزانية الطفل " في المدارس

في محاولة لدعم الشفافية والوعي المالي لدى المواطنين المصريين والبداية بمرحلة الطفولة، أعلن وزير المالية عمرو الجارحي أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم لنشر وتدريس "ميزانية الطفل" في المراحل التعليمية المبكرة وأيضا في مناهج المدارس الثانوية.

وقال الجارحي إن مبدأ الشفافية والإفصاح عن معلومات إضافية حول الموازنات العامة يساعد في الدخول في حوار مع المواطن لتحديد كيفية استخدام الأموال العامة بشكل أكثر كفاءة.

وأضاف أن مصر تقترب من العام الرابع على التوالي في خارطة الطريق لتحسين الشفافية المالية ومشاركة المواطنين، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة العديد من الإصلاحات والتحديات، والتي تمثلت في تبني الدولة المصرية لعدد من الأطر الهامة لتعزيز عملية الشفافية المالية.

وتضمنت الخطة إدخال الموازنة التشاركية والمساءلة والرقابة لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى دمج العديد من أدوات التواصل داخل الشبكات الإلكترونية وخارجها للوصول بشكل أفضل إلى كافة فئات المجتمع لزيادة ثقة المواطنين.

وأكد الجارحي أن وزارة المالية تعمل بدقة في نشر التقارير الرئيسية الشاملة التي تتيح وتقدم بشكل أكثر شمولًا التفاصيل الخاصة بموازنة الدولة في موعدها المحدد، مثل البيان المالي التمهيدي وموازنة المواطن، والبيان النصف سنوي، لاطلاع المواطن على مستجدات وتفاصيل دورة الميزانية.

وأوضح أن وزارة المالية قامت أيضاً بإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي يمكن المواطنين من إرسال تعليقاتهم والاطلاع على التقارير المالية وتحليل البيانات والاحتفاظ بها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول الخطط المستقبلية لوزارة المالية، قال الجارحي إن الهدف على المدى القصير هو إضفاء الطابع المؤسسي على مبادرة الشفافية داخل وزارة المالية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحسين درجة الشفافية في مسح الموازنة المفتوحة القادم والمقرر إجراؤه في عام 2019.