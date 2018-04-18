نائب محافظ ساما: استراتيجية الادخار في مراحلها النهائية

قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومستشار وزير المالية، عبدالعزيز الفريح، إن اللجنة الوطنية للادخار برئاسة المؤسسة استكملت خطتها الاستراتيجية للادخار.

وأضاف الفريح أن الخطة انتهت وسيتم طرحها قريبا، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وتسعى هذه الاستراتجية لتحقيق أحد أهداف "رؤية 2030" المتمثلة في رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%، من خلال محور "وطن طموح ومواطنة مسؤولة"، حيث نص هذا المحور على "كل منا مسؤول عن بناء مستقبله، حيث يبني كل منا ذاته وقدراته ليكون مستقلا وفاعلا في مجتمعه، ويخطط لمستقبله المالي والعملي".

وذلك فضلاً عن العمل على توفير البيئة الملائمة له في شتّى المجالات، بما في ذلك توفير أدوات التخطيط المالي من قروض عقارية ومحافظ ادخار وخيارات تقاعدية، وكذلك تشجيع الأسر على تبني ثقافة التخطيط المالي، بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة لها، وبما يمكنها من توفير احتياجات أبنائها والعناية بهم على أكمل وجه.

وأكدت مؤسسة النقد، في وقت سابق، أن الادخار ضرورة لا خيار، وأن الادخار هو بداية المشوار لتحقيق الاستقلال المالي والثروة.

وقالت المؤسسة، إن الادخار والتخطيط المالي السليم ضمان لمستقبل الفرد ومستقبل عائلته، مطالبة بتحديد الأولويات والمصاريف الشهرية لأنها أول خطوات تحقيق الأهداف المالية.

والادخار في السعودية لا يحقق النسبة المأمولة، إذ أظهر استطلاع أجرته صحيفة "الاقتصادية" في نوفمبر الماضي، أن 67%، من السعوديين، لا يدخرون شيئا من رواتبهم التي يتقاضونها شهريا.