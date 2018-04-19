ترمب يأمل بتقليص العجز في تجارة أميركا مع اليابان

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بلهجة متفائلة بشأن #التجارة_بين الولايات_المتحدة_واليابان قبيل اجتماع على غداء عمل مع رئيس

الوزراء الياباني شينزو آبي، قائلا إنه يعتقد أن #أميركا سيكون بمقدورها قريبا أن تقلص العجز في تجارتها مع البلد الآسيوي.



وقال ترمب "لدينا عجز كبير جدا ونحن سنعمل على تقليصه. ونأمل بأن نحقق توازنا في مرحلة ما في وقت غير بعيد في المستقبل"، مضيفا أن اجتماعه مع آبي سيركز على التجارة.



ومضى الرئيس الأميركي قائلا "أعتقد أننا في نهاية فترة زمنية قصيرة سيكون بمقدورنا عمل بعض الأشياء. أعرف أن اليابانيين بصدد تقديم طلبات لشراء أعداد من الطائرات الأميركية الصنع... بعشرات المليارات من الدولارات".



وقال ترمب أيضا إن الولايات المتحدة تسعى إلى #تجارة_حرة ونزيهة وعلى أساس المعاملة بالمثل مع اليابان وغيرها من الدول.

