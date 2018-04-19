ماذا لو عمد ترمب لحجب كيانات روسية عن أسواق المال؟

قالت وكالة #موديز للتصنيفات الائتمانية إن قوة الوضع المالي العام والخارجي لروسيا ستحمي اقتصادها من تأثير أحدث عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة.



لكنها أضافت في تقرير أن #العقوبات_الأميركية ستكون سلبية التأثير من الناحية الائتمانية على بعض الجهات الروسية المصدرة لأدوات الدين وبخاصة شركة روسال العملاقة لصناعة الألومنيوم، بحسب ما ورد في "رويترز".



واعتبرت وكالة التصنيفات أن أرباح #النظام_المصرفي_الروسي تكفي لاستيعاب الخسائر الائتمانية الناشئة عن الانكشاف على شركات تقع تحت طائلة العقوبات.



ويتماشى تقييم موديز مع تقييم فيتش التي قالت الأسبوع الماضي إن العقوبات الأميركية ستكبح إمكانيات النمو الاقتصادي الروسي وستؤثر بشكل قوي على الشركات المستهدفة.

أميركا ترفض عقوبات على رجال أعمال روس

وفرضت #وزارة_الخزانة_الأميركية عقوبات في وقت سابق من الشهر الحالي على 7 رجال أعمال كبار في روسيا و12 شركة يملكونها أو يسيطرون عليها وعلى 17 مسؤولا حكوميا كبيرا.

وتصف موسكو العقوبات بأنها غير قانونية وحذرت من أنها سترد.



وقالت النائب الأول للرئيس لدى موديز وأحد المشاركين في التقرير كريستين ليندو "التقييم الائتماني السيادي لروسيا، المصنف عند Ba1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، في وضع يؤهله للصمود في مواجهة أثر العقوبات الجديدة".



وأضافت "ارتفاع أسعار النفط سيساعد الحكومة على إحراز مزيد من التقدم في إعادة بناء مدخراتها المالية".



وأشارت موديز إلى أن المخاطر التي يواجهها التقييم الائتماني لروسيا تأتي من احتمال #حجب_كيانات_روسية عن أسواق المال العالمية لبعض الوقت.

