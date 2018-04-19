مفاوضات أميركية خليجية حول الضرائب..فهل يعفى الألمنيوم؟

يسعى منتجو الألمنيوم الخليجيون للحصول على استثناءات أميركية من #زيادة_الرسوم على واردات الحديد والألمنيوم التي فرضتها الولايات المتحدة على كبار الدول المصدرة في القطاع.

وقال الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم محمود الديلمي إن هناك مؤشرات أولية مشجعة لمسها مسؤولون خليجيون بعد تواصلهم مع #الإدارة_الأميركية ، أن تبادر الأخيرة باستثناء وارداتها من الرسوم الإضافية على الألمنيوم المصدر من دول الخليج، خاصة أن دول الخليج تعد شريكا استراتيجيا لها في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية.

وأضاف الديلمي : "حسب المؤشرات التي تصل من الإدارة الأميركية بعد مناقشات قامت بها وزارات وجهات خليجية ذات علاقة بالموضوع، فإنه يتوقع أن تتجاوب الإدارة الأميركية مع مطالبات دول الخليج بإعفائها من هذه الضرائب، بحكم العلاقات التجارية والتحالفات القوية بين الجانبين"، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وفي هذا السياق ، أشار إلى أن #ميزان_الفائض_التجاري بين الجانبين يميل لصالح أميركا، ما يعني أن دول الخليج تستورد من أميركا من المنتجات أكثر ما تصدره لها، مشيرا إلى أن كثيرا من المعدات والآليات الصناعية التي تستخدم في صناعة الألمنيوم يتم استيرادها من أميركا، لذا نتوقع أن تكون هناك نظرة خاصة لصادرات الخليج من الألمنيوم.

مباحثات مشتركة؟

وأوضح أن اجتماعا عقد أمس في مقر المجلس في #دبي بمشاركة عدد من الجهات والوزارات المعنية ذات العلاقة، للتنسيق والتفاهم بشأن قرار الإدارة الأميركية فرض ضرائب إضافية على وارداتها من الألمنيوم ، ومعرفة الخطوات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية في الخليج للتعامل مع القرار الأميركي ومحاولة فهم هذه الخطوة من أصحاب الشأن مباشرة ممثلة في الجهات المعنية في أميركا.

أبعاد المفاوضات

ولفت إلى أن الوزارات المعنية في دول الخليج، خاصة من السعودية والإمارات والبحرين قامت حتى الآن بجهود كبيرة بهذا الشأن، حيث تم التواصل مباشرة مع الإدارة الأميركية للتباحث والتفاهم حول الموضوع وتوضيح أبعاده على صناعة الألمنيوم في الخليج، في وقت تحترم فيه دول الخليج القرارات والإجراءات التي تتخذها أمريكا فيما يتعلق بتعاملاتها التجارية، إلا أن هناك علاقات استراتيجية بين الجانبين في المجالات التجارية والاقتصادية يجب أن تكون عاملا مساندا ومحفزا بأن تعامل أميركا صادرات دول الخليج من الألمنيوم بنوع من التفضيل.



التحديات



كما ركز الاجتماع على التحديات والصعوبات التي تواجه صناعة الألمنيوم الخليجية في الأسواق العالمية الأخرى مثل السوق الآسيوية، والأوروبية، والأميركية، ومدى تأثير قرارات فرض الضرائب والأنظمة في هذه الدول التي تصدر بين الحين والآخر.

نمو الطلب بنسبة 5%

وبحسب الديلمي، فإن هناك نموا في الطلب العالمي على #الألمنيوم بحدود 5 في المائة سنويا، ما يعزز من فرص دول الخليج المنتجة للألمنيوم لزيادة حجم صادرتها للأسواق العالمية، خاصة أن دول الخليج تصدر 60 % من إنتاجها من الألمنيوم البالغ 5.3 مليون طن سنويا.

تصدر إلى 100 سوق عالمية

ولفت إلى أن #صادرات_دول_الخليج من الألمنيوم تصل إلى أكثر من 100 سوق عالمية، منها الأسواق الأوروبية، والأميركية، والآسيوية، وأسواق منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن الإمارات تعتبر أكبر الدول الخليجية المنتجة والمصدرة للألمنيوم، حيث يبغ حجم إنتاجها 2.5 مليون طن سنويا.

أميركا.. تستورد بحدود 4 ملايين طن

واستطرد، أن أغلب المعلومات المتعلقة بفرض #الضرائب_الأميركية على منتجات الألمنيوم، موجودة لدى الشركات الألمنيوم الخليجية الكبرى التي لديها تعاملات مباشرة في السوق الأميركية، وكذلك متوافرة لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية، لذا تمت دعوة عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة للاطلاع على المعلومات والحقائق حول تأثير القرار الأميركي.

وأفاد الديلمي أن أميركا بحاجة إلى نحو 6 ملايين طن من الألمنيوم سنويا، في حين أنها تنتج مليون طن فقط، لذا فهي بحاجة إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن ألمنيوم من الأسواق العالمية الأخرى.